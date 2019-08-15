15.08.2019 14:00

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA