Diyarbakır-Bingöl kara yolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA