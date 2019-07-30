Diyarbakır-Bingöl kara yolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi...
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
İngiltere'ye kaçan Dubai Şeyhi'nin eşi, zorla evlendirme ve tacize karşı tedbir için mahkemeye başvurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri