Diyarbakır-Bingöl ile Siverek-Adıyaman kara yolu karla mücadele kapsamında ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Diyarbakır-Bingöl ile Siverek- Adıyaman kara yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Diyarbakır- Bingöl ile Siverek- Adıyaman kara yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, saat 19.00 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır-Bingöl ile Siverek-Adıyaman kara yolu ulaşıma kapatıldı.