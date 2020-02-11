Diyarbakır-Batman hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

11.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:05

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Diyarbakır-Batman illeri ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev aldı.

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı tarafından yönetilen operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 95'i operasyonel tim olmak üzere 1440 personel katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonlarının, vatandaşların da desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

GÖRÜNTÜ YURT SIRASINDAN GEÇİLDİ

ANKARA,

Kaynak: DHA