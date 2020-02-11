Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı
Jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda arazide yürümesi Jandarmaların silah atışı yapması Mağaralarda arama görüntüleri DİYARBAIR - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.
11.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:53
Jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda arazide yürümesi
Jandarmaların silah atışı yapması
Mağaralarda arama görüntüleri DİYARBAIR - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.
Kaynak: AA