Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı
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Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı

Jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda arazide yürümesi Jandarmaların silah atışı yapması Mağaralarda arama görüntüleri DİYARBAIR - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

11.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:53
Diyarbakır-Batman ara hattında

Jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda arazide yürümesi

Jandarmaların silah atışı yapması

Mağaralarda arama görüntüleri DİYARBAIR - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı
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