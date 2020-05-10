DİYARBAKIR Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz
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DİYARBAKIR Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz

DİYARBAKIR Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz
10.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:37

Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüzDİYARBAKIR'da koronavirüsle mücadelenin sürdüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin başhekimi 3 çocuk annesi Rahime Alp (40), Anneler Günü mesajında, "Hemşire demek zaten anne demektir.

Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz

DİYARBAKIR'da koronavirüsle mücadelenin sürdüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin başhekimi 3 çocuk annesi Rahime Alp (40), Anneler Günü mesajında, "Hemşire demek zaten anne demektir. Bu süreçte hemşirelerimiz çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Kimisi yurtta, kimisi misafirhanelerde kaldı. Görevlerini tamamladıktan ve izolasyon süreleri de bittikten sonra ailelerine kavuştular. Koronavirüsten daha güçlüyüz" dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Pandemi Hastanesi'nde görev yapan kadın hemşireler, Anneler Günü'nde de mesailerini sürdürdü. Koronavirüs tedavisinde özveriyle çalışan hemşirelerin Anneler Günü mesajı ise, 'Koronavirüsten daha güçlüyüz' oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin başhekimi Rahime Alp, koronavirüs salgını ortaya çıktığı anda hastanede güçlü bir hemşire kadrosunu kurduklarını ifade ederek, salgınla mücadelede hemşirelerin ön saflarda yer aldığını söyledi.

'KİMİSİ YURTTA KİMİSİ MİSAFİRHANELERDE KALDI'

Hemşirelerin özveriyle çalıştıklarını anlatan Alp, birçoğu evlerine gidemediği için yurt ve misafirhanelerde kaldıklarını söyleyerek, "Bu süreçte görevlendirmeler yapmak bizim için çok zordu. Sadece çalışanlar açısından değil idareciler açısından da bu süreci yönetmek çok zordu. Görevlendirdiğimiz herkesin arkasında aileleri vardı, çocukları vardı. Süt emziren annelerimiz vardı. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak uygun kişileri görevlendirmeye çalıştık. Bu süreçte hemşirelerimiz çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Kimisi yurtta, kimisi misafirhanelerde kaldı. Görevlerini tamamladıktan ve izolasyon süreleri de bittikten sonra ailelerine kavuştular" dedi.

'HEMŞİRE DEMEK ZATEN ANNE DEMEKTİR'

Tüm hemşireler olarak koronavürsten daha güçlü olduklarını ifade eden Atlı, "Çok iyi bir ekibiz. Hemşire demek zaten anne demektir. Literatüre baktığımız zaman zaten hemşirenin anlamı kız kardeş ve anne olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte hem tüm hemşirelerimizin hem de annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve herkese çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Benim de 3 çocuğum var. Çocuklarımı görebiliyorum, eşim de çalışıyor. Çocuklarımıza eve girişteki o sarılma anlarımız yok. Onlara sarılamıyoruz. Mesafemizi koruyarak giriyoruz eve. Bütün hijyeni sağladıktan sonra onlarla ancak irtibata geçebiliyoruz" diye konuştu.

'HEMŞİRELER SAĞLIĞIN DİNAMOSU'

Pandemi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fesih Aktar, hemşirelerin sağlığın dinamosu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sistemin yürütülmesini sağlayan güvenlikçisinden temizlik elemanlarına, ambulans şoföründen morg görevlisine kadar çok büyük bir özveriyle bu süreci yürüttüler. Sürdürmeye de devam ediyorlar. Bilim Kurulumuz, il pandemi kurullarımız, valiliğimiz, rektörlüğümüz, başhekimliğimizle gerçekten büyük bir hizmet içerisinde bu süreci yürütmeye çalıştık. Annem başta olmak üzere, anne olan sağlık çalışanları, onların anneleri ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar ellerinden öperim."

DİYARBAKIR Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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