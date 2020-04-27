Diyarbakır Barosu avukatlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması
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Diyarbakır Barosu avukatlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması

Diyarbakır Barosu Avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Diyarbakır Barosu açıklamasını reddederek, Erbaş'a destek verdi.

Diyarbakır Barosu avukatlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması
27.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:36

Diyarbakır Barosu Avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Diyarbakır Barosu açıklamasını reddederek, Erbaş'a destek verdi.

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 62 avukat ve stajyer, yayınladıkları ortak açıklamada, ramazanın ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Erbaş'ın beyanlarının insanları uyarma görevi kapsamında nesil güvenliği, sağlık hakkının korunması ile ifade özgürlüğü niteliği taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Bizler, zina ve eş cinselliğin İslam dininin temel yasaklarından olduğuna inanıyor ve cuma hutbesindeki meşru uyarıları destekliyoruz. Zorunlu üyesi olduğumuz Diyarbakır Barosunun temel işlevinin meslek örgütü olduğunu hatırlatırız. Meslek örgütümüzün insan hakları alanında tartışmalı ve kabul etmediğimiz ideolojik görüşleri, bizler adına da 'kınama' şeklinde açıklaması, büyük bir talihsizliktir. Daha önce de mensubu olduğumuz baroda, tüm itiraz ve uyarılarımıza rağmen bizlerle danışılmadan kurulan komisyon ve faaliyetlere de karşı olduğumuzu belirtiriz."

"Bizleri temsil etmediğini belirtiriz"

Üyelerinin farklı din, inanç ve görüşlere sahip olduğu Diyarbakır Barosu; bu konuda kurumsal yapısının gereklerinin dışına çıkıp, sadece bir kesimin fikirlerini esas aldığının vurgulandığı açıklamada, "Toplumun büyük çoğunluğunun kutsal saydığı din ve inanç temellerine hakaret niteliğindeki kınama açıklaması, ötekileştirici ve kutuplaşmayı arttırıcı niteliktedir. Bu ifadelere karşı olduğumuzu, bu beyanların bizleri temsil etmediğini belirtiriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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