Diyarbakır Bağlar'da kentsel dönüşüm başladı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 8 binanın yıkımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Kaynartepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım atıldı" dedi.

Yıkım törenine; Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ile çok sayıda kurum müdürü katıldı. Vali Karaloğlu, 26 Eylül 2020'de Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan kararname ile Kaynartepe Mahallesi'nin riskli alan ilan edildiğini hatırlattı. Karaloğlu, "Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım, bölgenin riskli alan ilan edilmesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Büyükşehir ve Bağlar belediyemiz ortak çalışma başlattık" dedi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan 375 yapı ile 1358 bağımsız birimin yıkılmasıyla TOKİ'nin yeni konutlar yapacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da "2,5 yıldır bizim emek verdiğimiz, çaba gösterdiğimiz Bağlar'ımızda kentsel dönüşümün elzem olduğunu ciddi bir şekilde çalışmalar yaptık. Bu yapıların hiçbiri oturulmaya uygun yerler değil. Bugün yıkımına başlıyoruz. En geç 1-2 yıl zarfında kullanılamaz yerler; çok modern, geniş kaldırımlarıyla parklarıyla lüks binalarıyla güzide Bağlar halkımızın hak ettiği en nezih ve temiz yerler olacak" diye konuştu.