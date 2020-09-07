DİYARBAKIR Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandı

Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandıDİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

07.09.2020 08:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:21

Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Bağlar Belediyesi'nin servis aracı yüzleri maskeli kişilerce kundaklandı. Olayda can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı. Olaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir? dedi.

İKİNCİ KUNDAKLAMA VAKASI

Temmuz ayında da yüzleri maskeli ve silahlı bir grup, içerisindeki işçileri indirdikten sonra Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracını yakmış, araç kullanılamaz hale gelmişti.

DİYARBAKIR Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Demet Şener Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Türk
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR Bağlar Belediyesi'ne ait servis aracı kundaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 08:21:21. #1.15#
title