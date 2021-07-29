DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in davul zurna eşliğinde halay çekmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Ayşegül Biçer ile telefon görüşmesi DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in davul zurna eşliğinde halay çekmesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Ayşegül Biçer ile telefon görüşmesi DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Biçer, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan