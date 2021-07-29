DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem
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DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in davul zurna eşliğinde halay çekmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Ayşegül Biçer ile telefon görüşmesi DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in davul zurna eşliğinde halay çekmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Ayşegül Biçer ile telefon görüşmesi DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Biçer, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem yaptı.

DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem
DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem
DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem
DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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DİYARBAKIR - Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem - Haberler
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