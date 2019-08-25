Diyarbakır Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi 5 yaralı

Diyarbakır Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi 5 yaralı

Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi: 5 yaralıDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

25.08.2019 23:10
Diyarbakır Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi 5 yaralı

Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesinde meydana geldi. Kudret Demirkapı yönetimindeki 49 AR 696 plakalı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi mekvisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yarandı.

Yaralılar, ihbarlar olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi 5 yaralı
Kaynak: DHA
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