Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar "mavi" kategoriyi hedefliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Diyarbakır'da, hedef, ay sonuna kadar "maviye" geçmek.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında aşılama oranını artırarak, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için, merkezde AVM, şehirlerarası otobüs terminali, park, kıraathane, hastane ve okul önleri ile kentin giriş ve çıkış noktalarında, kırsal kesimde ise sokak sokak, ev ev gezerek vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İlde aşılanan vatandaşların sayısının artırılması, vaka sayısının düşmesi için seferberlik ruhuyla yürütülen çalışmalar sonuç veriyor.

Kovid-19 aşı haritasında sarı kategoride yer alan Diyarbakır'da aşılama oranında yüzde 67,4'e ulaşıldı.

Hedef, kentteki aşılama oranının ay sonuna kadar yüzde 75 seviyesine ulaşması ve "mavi" kategoriye dönmek.

"1, 2. ve 3. dozda 1 milyon 298 bin 500'e yakın aşı yaptık"

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine, kentte aşılama oranlarının artırılması ve vaka sayılarının düşmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Tekin, Diyarbakır'da filyasyonda görevli ekip sayısının 90, aşılama ekibinde de sayının 110 olduğunu ifade ederek, ilin yürütülen çalışmalarla aşılamada yüzde 65'i geçerek, "sarı" kategoriye ulaştığını aktardı.

Yeni hedefin ay sonuna kadar "mavi"ye yüzde 75 ile ulaşmak olduğunu dile getiren Tekin, bunun için de çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti.

Tekin, "Aşılmada yüzde 65'i geçtiğimizi, rakamsal olarak baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü dozda 1 milyon 298 bin 500'e yakın aşı yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Bunların 760 bini, 1. doz aşıdan ibaret. Hedefimiz bu rakamları biraz daha yukarı taşıyıp vatandaşlarımızın bir an önce hem sağlığına hem de normal sağlık hizmetlerine kavuşmaları." dedi.

"Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda yüzde 60 düşüş gerçekleşti"

Kentte sağlık çalışanları olarak Kovid-19 ile mücadele anlamında yoğun bir gayret gösterdiklerine işaret eden Tekin, sabit ekiplerin yanı sıra mobil ekiplerin kalabalık ortamlarda, insanların sıklıkla uğradığı yerlerde stantlarda görev yaptığını kaydetti.

Site site, kapı kapı, köy köy dolaşan ekiplerin, vatandaşları hem aşı konusunda bilinçlendirdiğini hem de aşıya teşvik ve ikna ederek, aşı hizmeti sunduğunu dile getiren Tekin, ekiplerin yoğun çabaları sayesinde kentte vaka sayılarının azalmaya başladığını bildirdi.

Tekin, "Son bir aylık aşı çalışmalarımızla vaka sayısında ciddi bir düşüş oldu. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda yüzde 60 civarında bir düşüş gerçekleşti. Bunun yanında diğer sağlık hizmetlerimize de hız vermeye başladık. Vatandaşlarımız merkezi sistem üzerinden randevu oluşturarak, diğer sağlık hizmetlerimizi de alabilir konuma geldi. İl olarak daha iyiye gidiyoruz." diye konuştu.

"Yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız"

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermemesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, salgından kurtulmanın en etkin yolunun ise aşılama olduğunu belirtti.

Tekin, "Hastanelerimizde serviste ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'ının aşısız ya da eksik aşılı olduğunu görüyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 85-90'ının aşısız, geri kalanların da eksik aşılı olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla gerek hastanelerdeki iş yükümüzün gerekse ölümlerin önüne geçebilmek için çok büyük bir silahımız olan aşıyı daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.