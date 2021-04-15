Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı
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Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Kültür Sanat

Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda her gün serinlemek için çıkan çocuklar 20 yaş altı gençler için Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar sokağa çıkamayınca...

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Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda her gün serinlemek için çıkan çocuklar 20 yaş altı gençler için Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar sokağa çıkamayınca Anzele Parkı'ndaki su içerisinde yaşayan balıklar gün yüzüne çıktı.

Sur ilçesinde bulunan ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine konu olan tarihi Anzele suyunda kısıtlama nedeniyle çocuklar sokağa çıkmayıp suda yüzmeyince farklı balık türleri ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde çocukların her gün serinlemek yüzdüğü Anzele Parkı'ndaki suya İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı genç ile çocukların her gün saat 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek olması nedeniyle bu saatler dışında yasak olması sebebiyle sokağa çıkamayan çocuklar Anzele parkındaki suya serinlemek için yüzemeyince su içerisinde bulunan balıklar ise gün yüzüne çıktı. Tarihi Anzele Parkı'ndaki su içerisinde yaşayan balıklar özgürce yüzerken, balıklara çevrede bulunan vatandaşlar tarafından beslenen ördekler de eşlik ettiği görüldü.

"Çocuklar suyu kirletiyor"

Balıkların su yüzüne çıkmasıyla Anzele Parkı Şanlıurfa'daki Balıklı gölü andıran görüntüler ortaya çıkınca, çevrede esnaflık yapan Sait Moran, balıkların su yüzüne çıkmasıyla çok güzel manzara oluştuğunu belirterek, "Kimse suya girmediğinde balıklar yüzeye çıkıyorlar. Balıkların su yüzüne çıkmasıyla güzel bir manzara oluşuyor. Çocuklar suya girince balıklar korkup kendilerini saklıyorlar" dedi.

Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı
Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı
Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı
Diyarbakır Anzele Parkı'nda çocuklar yüzmeyince balıklar gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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