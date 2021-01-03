Diyarbakır Annleri sayısı 184 oldu
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Diyarbakır Annleri sayısı 184 oldu

03.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:49
Diyarbakır Annleri sayısı 184 oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 184'e yükseldiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 184'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 2021 yılında 184'e çıktığını ifade etti. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri 2021'de de mücadelelerine devam ediyor... 184'üncü aile oldu... Bütün yüreğimiz sizinle" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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