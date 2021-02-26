DİYARBAKIR ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
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DİYARBAKIR ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

26.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:05
DİYARBAKIR ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Gülseli KENARLI / İstanbul DHADiyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti. 

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti. Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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