Diyarbakır annelerininin evlat nöbeti 370. gününde sürüyor
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Diyarbakır annelerininin evlat nöbeti 370. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

06.09.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:19

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 370. gününe girdi.

6 yıl önce 15 yaşında iken dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemini katılan anne Fatma Akkuş, HDP il binası önündeki eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

"HDP binasının önünde oturduk, HDP bizi görmüyor. Gözleri kör, kulakları sağır olmuş." diyen Akkuş, şöyle konuştu:

"Onlar götürmemişler ise niye evime gelip 'senin kızın sağ yaşıyor' diyorlar. Demek ki haber alıyorlar ama bize haber vermiyorlar. Bize bir dakikayı çok görüyorlar. 6 yıldır gözümüz yoldadır, kulağımız telefonlarda. Bir dakika bizimle görüştürmüyorlar. Kapılarında da 'Kadın yaşamdır, kadınları öldürmeyin.' diye yazmışlar. Ben de kadınım, kızım da kadındır. Kızımı kaçırıp dağlarda ölüme terk ettiler. Kızım neredeysen Allah rızası için bir sesini duyur. Gel devletimize teslim ol. Devlet bize anadır, babadır, zulmü yoktur."

"Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Oğlu Tuncay için eylemde yer alan baba Şevket Bingöl de 6 yıl önce çocuğunun HDP tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğünü dile getirdi.

Bingöl, "Meclise gidiyorlar. Gelsinler bu ailelere bir el atsınlar, el birliğiyle HDP'ye yüklensinler, çocuklarımızı istesinler. Bizim çocuklarımız HDP aracılığıyla gitti. HDP götürdü. Biz niye başka partinin kapısında oturmuyoruz çünkü çocuklarımız bu adresten gitti. Yüz bin sene de geçse çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin artık." ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenen Bingöl, "Seni burada bekliyorum. Sen gelmeden burayı terketmiyorum. Her ne olursa olsun kaç gel." dedi.

Diyarbakır annelerininin evlat nöbeti 370. gününde sürüyor

Kaynak: AA

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