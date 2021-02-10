Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

10.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:50
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 527'nci gününde devam ediyor.

Batman'dan 3 yıl önce 19 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Abdulhadi için gelen ağabey Ergin Atmeca da oturma eylemine dahil oldu.

Ağabey Atmeca yaptığı açıklamada, kardeşinin üniversitede okuduğu dönemde dağa götürüldüğünü söyledi.

"Kardeşim bayram için Batman'a gelmişti. HDP, dağa götürmüş. Bundan HDP sorumludur. Kardeşim gelene kadar bu çadırdan ayrılmayacağım." diyen Atmeca, annesinin çok hasta olduğunu, kardeşini ailece çok özlediklerini belirtti.

Atmeca, "Annelerin bazılarının çocuğu geldi. Ben de bu umutla geldim. Kardeşim evine dönsün." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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