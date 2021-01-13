Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Van ve Bingöl'den gelen iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Van ve Bingöl'den gelen iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 499'uncu gününde sürüyor.

Van'dan 8 yıl önce dağa götürülen oğlu İzzet için gelen baba Fikret Koç ve Bingöl'den 5 yıl önce dağa götürülen oğlu Bünyamin için gelen baba Sami Dolaş da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu İzzet'in 8 yıl önce 22 yaşındayken "yurt dışına çalışmaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Annelerin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, oğluna kavuşmak için geldiğini ifade eden Koç, "İnsanları kandırıyorlar. Kardeşi kardeşe düşman ediyorlar." dedi.

Baba Sami Dolaş ise oğlunun 5 yıl önce 19 yaşındayken üniversitede okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

"Buradan (HDP il binası) gittiğini biliyorum." diyen Dolaş, oğlunu çok özlediğini ifade etti.

Dolaş, "Çocuğum geri dönsün, devletine sığınsın. Oğlum ölü mü yaşıyor mu bilmiyoruz. Annesi perişan. Eğer yaşıyorsa, beni duyuyorsa gelsin, adalete teslim olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan