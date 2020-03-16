Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 196'ncı gününde devam ediyor.

7 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Halil İbrahim için gelen anne Özlem Görmez ile 1992 yılında kaybolan kızı Keziban için Balıkesir'den gelen anne Tenzile Dönmez (71) ve teyze Hafize Efe (74) de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Özlem Görmez yaptığı açıklamada, oğlunun sabah işe gitmek için evden çıktığını ardından ondan haber alamadıklarını söyledi.

4 yıl aradan sonra oğlunun kendisini bir kez aradığını, onu gelip teslim olması için ikna etmeye çalıştığını aktaran Görmez, "Bu eylem keşke 10 sene önce başlasaydı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum, ceza almayacaksınız gelin devletinize güvenin. Oğlum eğer beni görüyorsan, duyuyorsan ne olur dön. Kardeşin hasta seni istiyor. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz." dedi.

Balıkesir'den kızı Keziban için gelen anne Tenzile Dönmez de 1992 yılında 20 yaşındaki hemşire kızının aniden ortadan kaybolduğunu söyledi.

Uzun bir sürenin ardından kızından gelen mektupta Irak'ta olduğunu öğrendiklerini kaydeden Dönmez, "Sağsa çıksın gelsin. Evladımızı bağrımıza basarız. Kızıma kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA