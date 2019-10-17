Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

17.10.2019 20:21

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Oturma eylemi yapan ailelerle birlikte Türk bayrağı açan grup daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ali Şahin, yaptığı açıklamada, annelere destek amacıyla geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerindeki Roman kardeşlerimizle birlikte annelerin acılarına ortak olduk. Anneler adına biz çok üzüntülüyüz. Biz isterdik ki anneleri ziyaret ederken gönül dolusu sevgiyle kucaklayalım ama ne yazık ki bu annelerin acıları bizde çok fena acı oluşturdu. Allah acılarını hafifletir inşallah."

Giresun'dan gelen bir grup kadın da anneleri ziyaret etti.

Öte yandan, eyleme devam eden annelerden bazıları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla üzerinde Mehmetçik fotoğraflarının bulunduğu gazeteleri tuttu.

"Onu iki ayaklı kurtlar götürdü"

Dört yıldır haber alamadığı oğlu Ömer için Ağrı'dan gelerek oturma eylemine katılan baba Salih Gökçe, fotoğraflardaki askerleri öperek, "Ömer'im sen gelmedin Mehmetçik geldi. Beni duyuyorsan gel. Bir oğlum da asker. Dilerim Rabb'imden hepsi sağ ve selametli şekilde gelsin. Ömer'im askerlik yapmadan kanatlarını kırıp, götürdüler. Onu iki ayaklı kurtlar götürdü. Bu kurtlar benim yavrumu götürdü." diye tepki gösterdi.

Kaynak: AA