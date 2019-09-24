Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

24.09.2019 14:48

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Ailesiyle Diyarbakır'a gelen AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Annelerle görüşüp, yaşadıkları acıyı dinleyen Karahocagil, eşi ve yeğenleriyle annelere destek olmak için geldiğini söyledi.

Karadeniz Vakfı üyeleri de desteğe geldi

Kente gelen Karadeniz Vakfı üyesi bir grup da annelerle buluştu. Heyet adına basın açıklamasını okuyan Emine Kazdal, çocukları için gözyaşı döken annelerle ellerini ve gözyaşlarını birleştirmek için desteğe geldiklerini ifade etti.

Haklı bir taleple oturma eylemi yapan annelerin ellerini öptüklerini belirten Kazdal, Türkiye'nin kardeşliğinin etle kemik gibi olduğunu, annelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Konya Sivil Toplum Platformundan annelere destek

Konya Sivil Toplum Platformu temsilcileri de evlatları için oturma eylemi yapan anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek destekledi.

Burada basın açıklaması yapan Muhsin Görgülügil, çocukları için haklı bir çığlık yükselten anne ve babalarla beraber olmak için Konya'dan geldiklerini dile getirdi.

Ayrıca diğer illerden bireysel olarak gelenler de annelere desteklerini iletti.

Kaynak: AA