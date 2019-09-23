Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

23.09.2019 16:46

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Diyarbakır'a gelen, Muş Kardeşlik Platformu bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerle buluştu.

Platform başkanı Nurettin Seçkin, yaptığı açıklamada, annelerle görüşüp, dertlerini dinlediklerini belirterek, annelerin bu konuda ne kadar samimi ve kararlı olduklarını gördüklerini söyledi.

Annelerin kararlılıkla sürdürdüğü eyleme destek olmaya devam edeceklerini anlatan Seçkin, "Hani o 'insan hakları' diyenler, Avrupa Parlamentosunda bağıranlar, bunlar insan değil mi? İnsan haklarına tabi değiller mi? Bu annelerin haklarını aramaları gerekmez mi?" diye konuştu.

Seçkin, doğusu ve batısıyla halkın artık uyandığını vurgulayarak, "Artık yeter diyoruz. Bu işi annelerin feryadı bitirecek." dedi.

Kaynak: AA