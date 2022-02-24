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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA, Ahmet Kaplan - Güncel
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 906'ncı gününde sürüyor.

Hakkari'den 2013 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ferman Kılıç'ın ağabeyi Halil Kılıç da oturma eylemine dahil oldu.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin tarlada çalıştığını, hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

"Kardeşimi HDP kaçırdı, PKK'ya teslim etti." diyen Kılıç, kardeşini aradığını, fakat bulamadığını belirtti.

Eylemdeki aileleri televizyonda gördüğünü ve eyleme katılmaya karar verdiğini kaydeden Kılıç, birçok ailenin evladına kavuşmasının kendileri için de bir umut olduğunu dile getirdi.

Kılıç, "İnşallah, hepimizin evladı gelir, buradaki herkes evlatlarına kavuşur. Kardeşimi HDP'den istiyorum, onlar götürüp PKK'ya teslim etmiş." ifadelerini kullanarak, kardeşine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

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