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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 886'ncı gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 8 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan kızları Hatice için gelen anne Meliha ve baba Necmettin Dinç de evlat nöbetine dahil oldu.

Anne Dinç, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, kızının lise 3. sınıfta okuduğu sırada kaçırıldığını ve evladından 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

"Kızımı HDP kaçırdı. Dayanamıyorum. Ne gece ne de gündüz uyku yok bana. Evladımı istiyorum." diyen Dinç, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Evladının peşini bırakmayacağını, onun hasretine dayanamadığını dile getiren Dinç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dinç, "Onlar için mi büyüttüm kızımı? Kendi çocuklarını göndersinler. Çocuklarını doktor, mühendis, öğretmen yapıyorlar. Bizim çocuklarımızı da dağa kaçırıyorlar. Ciğerim yanıyor." diye konuştu.

Baba Dinç ise kızına kavuşmak için eyleme katıldıklarını dile getirerek, "Kızım, HDP tarafından dağa kaçırıldı. Bugüne kadar hiçbir haber alamadım. Evladımı istiyorum. Kızımı almadan buradan ayrılmayacağım." dedi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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