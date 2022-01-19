Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Haberler
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettiği oturma eylemine bir aile daha katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettiği oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 870'inci gününde kar yağışı altında sürüyor.

Kars'tan 16 yaşındayken 2014'te dağa kaçırılan oğlu Yahya'ya kavuşmayı ümit eden anne Kandile Yürek de oturma eylemine dahil oldu.

Yürek, yaklaşık 8 yıldır oğlundan haber alamadığını anlatarak, evladı için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Kandırılarak kaçırılan oğlunu geri istediğini ifade eden Yürek, şöyle konuştu:

"Oğlum geri gel, senin yerin evin. Bütün aile senin için yandık, ciğerlerimiz yanıyor. Ben bir anneyim, ciğerim yanıyor, kor ateş var ciğerimde. Evladımı HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı geri versinler. Çocuğumun kaçırılmasından onlar sorumlu, başka kim götürebilir."

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Kars, Güncel, Haber

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