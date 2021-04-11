Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 587'nci gününde sürüyor.

Van'da tıp fakültesinde okurken 7 yıl önce kandırılarak 22 yaşında dağa götürülen kızı Şehriban için Gaziantep'ten gelen anne Besime Altürk de evlat nöbetine dahil oldu.

Anne Altürk, 2014 yılının temmuz ayında oğlunun düğün hazırlıklarını yaparken, kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

"Tıp öğrencisiydi, 4'üncü senesiydi. Van'a gidip bayrama bir hafta kala geleceğini söyledi. Gidiş o gidiş." diyen Altürk, kızından bir daha da haber alamadığını ifade etti.

Altürk, yıllarca kızının yolunu gözlediğini dile getirerek, "Kızımı istiyorum. HDP kızımı bana getirsin." dedi.

Kızına seslenen Altürk, "Kızım senden sonra ayakta durabilmek için kendimi zorluyorum. Psikolojik tedavi görüyorum yıllardır. İki oğlum var ve onlar için ayakta durmaya çalışıyorum. Ne olur kızım geri dön, seni bekliyoruz. Seni çok özledik." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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