Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

26.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:25
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 543'üncü gününde sürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelen baba Nazmi ve kızı Şemiran Türan da oturma eylemine dahil oldu.

Türan, bir düğüne gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alamadıkları kızınınPKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına kızına kavuşmak için birçok girişimde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını anlatan Türan, "Kızımı HDP'den istiyorum. En kısa zamanda evlatlarımızı bize teslim etsinler. Kızım okuyordu ve 'Polis olacağım.' diyordu. Kızımı kaçırdılar. O günden bu yana ondan haber alamıyoruz." dedi.

Şemiran Türan ise ablasına kavuşmak istediğini belirtti.

Anne ve babasının daha önce HDP teşkilatları ile görüştüğünü ifade eden Türan, "'Kızımızı verin.' dediler ama onlar, 'Biz götürmedik.' dedi. Halbuki HDP götürdü. Kimse kendi başına dağa çıkamaz. HDP'den ablamı istiyorum. Kimse çocukları kaçıramaz. Ablamı burada bekleyeceğim. Gelinceye kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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