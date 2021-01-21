Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

21.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:40

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önü Çadır içinde evlat nöbeti tutan aileler Ailelerin evlatlarının fotoğraflarıyla oturmaları Eyleme yeni katılan Borak ailesi Anne Fatma Borak'ın konuşması Baba Nurettin Borak'ın konuşması Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı...

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önü

Çadır içinde evlat nöbeti tutan aileler

Ailelerin evlatlarının fotoğraflarıyla oturmaları

Eyleme yeni katılan Borak ailesi

Anne Fatma Borak'ın konuşması

Baba Nurettin Borak'ın konuşması Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce dağa götürülen oğlu için gelen anne Fatma Borak:

"Burhan'ım, gel evine. Artık dayanamıyorum. Gel, teslim ol"

Baba Nurettin Borak:

"Oğlumuzu HDP götürdü. Oğlumuzu HDP'den istiyoruz"

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 507'nci gününde sürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu için gelen anne Fatma ve baba Nurettin Borak da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Borak, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirterek onu çok özlediklerini söyledi.

Borak, "Burhan'ım, gel evine. Artık dayanamıyorum, hastayım. Gel, teslim ol." dedi.

Baba Nurettin Borak da oğlunun üniversite okurken kandırıldığını söyledi.

"Oğlumuzu HDP götürdü. Oğlumuzu HDP'den istiyoruz. Artık dayanamıyoruz." diyen Borak evladına kavuşmak istediğini dile getirdi.

Borak oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:44:09. #1.14#
title