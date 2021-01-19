Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

19.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:22

HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler Evlat nöbetine katılan yeni aile Anne Saniye Güler'in konuşması Baba Musa Güler'in konuşması Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Bingöl'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için gelen anne Saniye Güler: "Çocuğumu...

HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler

Evlat nöbetine katılan yeni aile

Anne Saniye Güler'in konuşması

Baba Musa Güler'in konuşması Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Bingöl'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için gelen anne Saniye Güler:

"Çocuğumu HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmek istemiyorum"

Baba Musa Güler:

"Kızım sesimi duyuyorsa teslim olsun"

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 505'inci gününde sürüyor.

Bingöl'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için gelen anne Saniye ve baba Musa Güler de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Güler, kızı Sevda'nın Ankara'da üniversitede okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Kızından 5 yıldır haber alamadıklarını ifade eden Güler, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Güler, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Onlardan dolayı bu haldeyiz. Onlar sebep oldu. Evladımı almadan buradan gitmek istemiyorum. Kızımın gelmesini bekliyorum." dedi.

Baba Musa Güler ise kızlarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını belirtti.

Güler, "Kızım HDP ve terör örgütü PKK tarafından kandırılarak götürüldü. Kızım sesimi duyuyorsa teslim olsun. HDP ve PKK bu halka zulüm yapmıştır. Ailelerden çocuklarını onlar ayırdı. Halkın çocuklarını kandırıp, dağa yönlendiriyorlar. Bu nedenle onları sorumlu görüyorum ve kızımı onlardan istiyorum. Kızımı nasıl götürmüşlerse, geri getirsinler. Getirene kadar da buradan ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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