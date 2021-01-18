DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

18.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:25

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 494. gününde sürüyor.

Van'dan gelen anne Pınar Biçer, 6 yıl önce 18 yaşındayken Adana'dan kandırılarak dağa kaçırılan kızı Gülcan için oturma eylemine dahil oldu.

Ailelerin eylemini televizyonda gördüğünü ve eyleme katılmaya karar verdiğini anlatan Biçer, HDP'den kızını istediğini söyledi.

"Kızımı HDP'den istiyorum. Almadan da hiçbir yere gitmeyeceğim. Onların kanunu öldürmek mi? Herkesin çocuğunu kandırarak dağa kaçırmak iyi bir şey mi?" diyen Biçer, eylemi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Baba Necmettin Biçer ise kızına kavuşmak için eyleme katıldıklarını bildirdi.

Biçer, 6 yıl önce sabah uyandığında erken saatlerde kızını odasında görmediğini ve o günden sonra evladından hiçbir haber alamadıklarını kaydetti.

Evladına seslenen Biçer, "Kızım gel güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimizin güvenlik güçleri seni en iyi şekilde karşılayacaktır. Kızımı HDP'den istiyorum. HDP çocukları nasıl götürdüyse o şekilde de getirmek zorunda." diye konuştu.

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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