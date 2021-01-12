Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Van'dan gelen bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Van'dan gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 498'inci gününde sürüyor.

Van'dan oğlu Abubekir Ağa ile gelen anne Beğihan Ağa, 2014'te 15 yaşında dağa kaçırılan evladı Şaban için oturma eylemine dahil oldu.

Ağa, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada 7 yıldır evladından haber alamadığını, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Bütün çocukların ailelerine kavuşması dileğinde bulunan Ağa, "Gel oğlum annen hasta. Küçüğüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı getirsinler. Evladım daha çok küçüktü." diye konuştu.

Ağabeyi için eylem yapan Abubekir Ağa ise Şaban'ın küçük yaşta kaçırıldığını ifade ederek ona kavuşmak için eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Ağabeyinin çalıştığı iş yerine gitmek için bir sabah evden ayrıldığını, kendisinden bir daha da haber alamadıklarını aktaran Ağa, "Beni duyuyorsan, dön gel. Seni bekliyoruz. Ağabeyimi HDP kaçırdı. Onun için eyleme annem ile katıldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin