DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

18.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:56

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 473'üncü gününde sürüyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinden gelen anne Bacı Göze, 5 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Yasemin için eyleme dahil oldu.

Göze, yaptığı açıklamada, evladını çok özlediğini ve onun için eyleme katıldığını söyleyerek, "HDP'den kızımı istiyorum. Allah rızası için evladımı getirin. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim." dedi.

Göze, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kızının çobanlık yaparken kaçırıldığını aktaran Göze, kendisinden bir daha hiç haber alamadığını aktardı.

Göze, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise İrem Derici Şevket Çoruh Ayşegül Yıldız
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:56:44. #1.15#
title