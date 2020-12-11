Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

11.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:10

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Kocaeli'den gelen bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Kocaeli'den gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 466'ncı gününde sürüyor.

Kocaeli'den gelen anne Zinnet Cengiz, 5 yıl önce 18 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Tuncer için eyleme dahil oldu.

Cengiz, Kürtçe yaptığı açıklamada, beş yıldır evlat acısı çektiğini belirterek, eşinin diyaliz hastası olduğu için gelemediğini söyledi.

"Çocuğumu istiyorum. Bu salgına rağmen evladım için geldim." diyen Cengiz, oğlu için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Adem Cengiz de ağabeyinin 5 yıl önce ablasının düğünü için gittikleri Ağrı'dan dağa kaçırıldığını, ondan hiç haber alamadıklarını kaydetti.

Cengiz, "HDP, ağabeyimi versin. Bu salgın döneminde Kocaeli'den geldik. 5 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter. Ağabeyim, nerede isen kaç gel, bütün aile seni çok özledik." ifadelerini kullandı.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar da eyleme katılımın artmasına sevindiklerini belirtti.

Sancar, şöyle konuştu:

"Hepimiz, evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Getirsinler, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bütün annelere sesleniyorum. Artık yeter korkmasınlar, gelsinler. Evlatlarını HDP'den, PKK'dan istesinler. 21 evladımız geldi. Buna çok sevindik. Her evlat bizim için bir umuttur. Evlatlarımız için sonuna kadar buradayız."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında iken kaçırılan kızı Hatice için oturma eylemine devam eden anne Nazime Arslan ise Kürtçe yaptığı konuşmada, terör örgütünün evladını 5 yıl önce kaçırdığını, 3 yıl önce de eşinin terör örgütü PKK tarafından öldürdüğünü anlattı.

Arslan, "HDP'den kızımı istiyorum. Bütün çocuklar kaçsın, gelsin. Kızımı kaçırdılar, eşimi de öldürdüler. Allah bunu kabul etmez. Devletimiz iyidir. Hatice, gel devletine teslim ol." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

İlgili Haberler

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Cemal Hünal Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:10:15. #1.14#
title