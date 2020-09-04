Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu.

04.09.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:28

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Muş'tan oğlu Yusuf için gelen baba Mehmet Zeki Budak da katıldı.

Budak, oğluyla Burdur'da yaptıkları inşaat işinin ardından memlekete döndüğünü, daha sonra şirket tarafından çağrıldığı için Burdur'a gittiğini anımsatarak, bu arada evladının kaybolduğu haberinin kendisine verildiğini söyledi.

6 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Budak, onu bulmak için çaldığı bütün kapıların yüzüne kapandığını, bu kapılardan kovulduğunu aktardı.

Evladını evlendirmek için hazırlık yaptığını anlatan Budak, şunları dile getirdi:

"Oğlum 21 Eylül 2014'te HDP tarafından dağa kaçırıldı. Oğlumu istemek için eyleme katıldım. Oğlumu HDP'den istiyorum, yavrumu almadan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum gelinceye kadar burada eylem yapacağım. Bir tek oğlum var, onu da benden aldılar. 6 yıldır bayram yapmıyorum, eşimin gözleri kör oldu. Oğlumu evlendirmek ve dede olmak istiyorum. Oğlumun mürüvvetinden başka bir şey istemiyorum. İnşallah Allah bu acıyı onlara nasip etsin. Bunlar piyon, taşerondur."

Çocuğuna seslenen Budak, "Yusuf oğlum nerede olursan ol gel, devletine sığın. Polisimiz, askerimiz şefkatlidir, merhametlidir. Gel beni sevindir, mutlu et." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: AA

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