Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

14.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:10

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 11 yıl önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Tayfur için gelen anne Sever Fidan eyleme dahil oldu.

Anne Fidan, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, çoban olan oğlunu, akşam eve gelmemesi üzerine ertesi gün aramaya çıktığını anlattı.

Peşinden gittiği oğlunun PKK'lı teröristlerce alıkonulduğunu belirten Fidan, "Oğlumu kandırdılar, aklını çeldiler. Sonra oğlumu bana göndermediler. Şimdiye kadar ondan hiç haber alamadım." ifadelerini kullandı.

Fidan, annelerin oturma eylemini televizyonda gördüğünü belirterek, "Ben de katılmaya karar verdim. Biz hayatta olduğumuz sürece devletimizin yanında olacağız. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu onlar götürdü, geri getirsinler. Oğlum bana teslim edilene kadar buradan kalkmayacağım." dedi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: AA

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