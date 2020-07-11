Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

11.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:39

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 313'ncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için baba Haci Güger de eyleme dahil oldu.

"Engelli baba Cemal Ertaş'tan etkilendim"

Güger, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna kavuşma umuduyla kendisinin de eyleme dahil olduğunu anlattı.

Oğlundan 5 yıldır haber alamadıklarını belirten Güger, şöyle konuştu:

"Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Onun sağ salim kolluk kuvvetlerine teslim olmasını istiyorum. Dileğimiz, bütün çocukların gelmesidir. Her ana inşallah sevinir ağlamaz. Bu çadırdaki insanları gördüm, etkilendim. Engelli baba Cemal Ertaş'tan etkilendim. Onu gördükten sonra dayanamadım, ben de katıldım. Ateş düştüğü yeri yakıyor, yanan ve başına gelen bilir."

Çocuğunun psikolojik sorunları dolayısıyla tedavi gördüğünü ardından onu kandırıp dağa götürdüklerini işaret eden Ertaş, "Annesi onun derdinden hastalandı. Ben şeker hastası oldum. İş kazası geçirdim, kolumda platin var. Ben çatıdan düşerken oğlum yanımdaydı. Bu sakat halimle bizi bu halde bırakıp gitti. Onun bir an önce kolluk kuvvetlerine teslim olmasını istiyorum. Sağ salim kardeşlerinin yanına dönsün."

"Askerimize, polisimize güveniyorum"

Evladı gelene kadar eylemini sürdüreceğini aktaran Ertaş, "Askerimize, polisimize güveniyorum. Asker ve polis bizim. Dağdaki çocuklar da bizim çocuklarımızdır. Ben hiçbir insanın parmağının incinmesini istemem. Şiddetin her türlüsü terördür." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler Politika
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Celal Adan Yılmaz Tunç Fatih Sultan
Magazin Hadise Alişan Çağla Şıkel Coşkun Sabah
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:03:33. #1.14#
title