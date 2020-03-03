Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

03.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:44

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 183'üncü gününde devam ediyor.

Çınar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Hamdullah için gelen ağabey Mehmet Dicle de oturma eylemine dahil oldu.

Dicle yaptığı açıklamada, kardeşinden 5 yıldır haber alamadığını belirterek bir televizyon kanalında yayınlanan görüntüde kendisinin Suriye'de olduğunu gördüklerini ifade etti.

"Kardeşimi almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Dicle, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dicle, "HDP'lilerden şüpheleniyorum. Henüz 14 yaşındaydı. Kardeşimi kandırarak dağa götürdüler." dedi.

Kaynak: AA