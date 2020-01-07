Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:14

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 127'nci gününe girdi.

'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

5 yıldır kardeşinden alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya verdi. HDP'den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP'dir. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR
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