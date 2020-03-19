Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 5 aile daha katıldı
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Uludere, Şırnak, Güncel

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 5 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine, 5 aile daha katıldı.

19.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:26
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 5 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine, 5 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 199'uncu gününde sürüyor.

Anne Emine İçten, Sur ilçesinden 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Harun, Muazzez Yıldız Muş'un Bulanık ilçesinden 5 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammet Furkan, Şırnak'ın Uludere ilçesinden Narin Yıldırım 6 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Tekin, Meryem Bayram 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Abbas Bayram, anne Naime Bayram ise 6 yıl önce kaçırılan oğlu Bedran Bayram için oturma eylemine dahil oldu.

Emine İçten, yaptığı açıklamada, oğlu Harun'un sabah evden çıktıktan bir daha dönmediğini belirterek, "HDP oğlumu götürdü, bütün işaretler, onları gösteriyor. Evlatlarımızı kandırdılar, geri göndersinler." Evlatlarımızı maşa diye kullandılar. Bizim ciğerimiz de yanmasın. Evlatlarımızı kandırdılar, geri göndersinler." dedi.

Muazzez Yıldız da oturma eyleminin kendilerini için umut olduğunu belirterek, "Oğlum eğer bizi görüyorsan hiç olmazsa bir ara, nerede olduğunu söyle." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinden gelen anneler ise yaptıkları açıklamada, evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını belirttiler.

Kaynak: AA

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Manşet

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