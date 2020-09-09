Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
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Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Çetin ailesi, 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
09.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:08

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Çetin ailesi, 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma İstihbarat Komutanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Çetin ailesinin 2015'te dağa kaçırılan oğlu Erdal Çetin, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Gülşen ve baba Bayram Çetin, yıllardır hasret kaldıkları evlatları Erdal'a sarılarak gözyaşı döktü.

16 aile evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Gülşen Çetin'in, oğlu Erdal'a kavuşmasıyla evlatlarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 16'ya yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan 11 yıllık evlat hasretinin ardından büyük özlem duyduğu oğlu Tayfur'a kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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