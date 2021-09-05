Diyarbakır annelerinin eylemi kararlıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 734. gününde sürüyor.

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, evladı için eylemi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Evlat hasreti çektiğini, acılar içinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Demir, 6 yıldır oğlunun hasretiyle yaşadığını kaydetti.

Çocuğunun kandırılarak dağa götürdüklerini aktaran Demir, "HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. HDP oğlumu dağa gönderdi. Oğlum tek başına Diyarbakır'ı gezmesini bilmiyordu. Tek başına nasıl Irak'a, Suriye'ye gidebilir?" dedi.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü aktardı.

Eylemlerinin 2 yılı geride bıraktığını dile getiren Biçer, "Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu ülke bizim. Korkmayın, çekinmeyin. PKK terör örgütünün Kürt anne ve babalara çektirdiği acının tarifi yoktur. Çok acılar çektik. Çok mağdur olduk. Kesinlikle kararlığımız devam edecek. 10-20 yıl da olsa HDP İl binasının önünden ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya