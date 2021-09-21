Diyarbakır annelerinin eylemi 750'nci gününde kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 750'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

HDP il binası önünde ellerinde evlatlarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, evlat mücadelesine sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

"HDP, Kürt halkından kaçıyor. Devletin büyük mücadelesi sonucu 32 evlat terör örgütünden kurtarıldı." diyen Aydın, anne ve babalar olarak umutlu olduklarını aktardı.

Aydın, "Çocuklarımızı mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. HDP, anne ve babaların çocuklarını nasıl dağa göndermişse öyle de getirsin. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.