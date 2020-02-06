Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

06.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:00
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Hüseyin için Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu da oturma eylemine katıldı.

Baba Eşrefoğlu, oğlunun İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o günden beri almadıklarını söyledi.

Eşrefoğlu, "Benim çocuğumu kandırarak dağa götürdükleri için buraya geldik." diye konuştu.

Anne Eşrefoğlu ise Kürtçe yaptığı açıklamada oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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