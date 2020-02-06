Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Hüseyin için Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu da oturma eylemine katıldı.
Baba Eşrefoğlu, oğlunun İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o günden beri haber almadıklarını söyledi.
Eşrefoğlu, "Benim çocuğumu kandırarak dağa götürdükleri için buraya geldik." diye konuştu.
Anne Eşrefoğlu ise Kürtçe yaptığı açıklamada oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini belirtti.