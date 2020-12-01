Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

01.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:57
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 456. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemine katıldığını belirterek, 6 yıldır evladı için mücadele verdiğini söyledi.

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Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösteren Altıntaş, "Kimse ordumuza dil uzatmasın. Ordumuz en kutsal ordudur." dedi.

Eylemini kararlılıkla sürdüreceğini anlatan Altıntaş, "Evladım için geldim. Oğlumun yüzüne ve sesine hasretim. Oğlumu bana versinler. PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HDP'nin parmağı var"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Çocuğunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Öğrünç, "Çocuk çalan partinin önündeyiz. Bizim çocukları aldılar, götürdüler, PKK'ya verdiler. PKK gelip oğlumu zorla götürmedi evden. Bu işte HDP'nin parmağı var. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Öğrünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Onlar seni kandırıyor. 20 kişi geldi, bir günde ceza almadan gitti ve ailesine kavuştu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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