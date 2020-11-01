Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

01.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:55

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 426'ıncı gününe girdi.

Songül Altıntaş, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eyleminde yer aldığını, 6 yıldır evladının peşinde olduklarını söyledi.

Oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini belirten Altıntaş, "Ne yaptıysak PKK oğlumu bırakmıyor. Ne yaptıysak, nereye gittiysek çare bulamadık. Son olarak Hacire anne burada eyleme başladı. Biz de buraya geldik. O çocuğunu aldı, inşallah biz de alırız. Ben PKK'dan HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan da gitmiyorum." diye konuştu.

Esmer Koç da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katıldığını, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

2013'te kaçırılan kızını her yerde aradığını anlatan Koç, "Kızımdan bir haber yok. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. Ben de bu anneler gibi eyleme katıldım. Ben de evladımı HDP'den istiyorum. Çünkü HDP, PKK'nın başıdır. HDP'nin izni olmadan bir çocuk dağa gitmez. Çünkü onların milisleri çocuklarımızı kandırdı dağa götürüp, PKK'ya teslim etti." dedi.

Kızına da seslenen anne Koç, bir yolunu bulup kaçmasını ve askere teslim olmasını istedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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