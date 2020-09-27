Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

27.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:21
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 391. gününe girdi.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, yaptığı açıklamada, 7 yıldır kızının peşinde olduğunu, her yerde evladını aradığını söyledi.

Mutlu, her gelen evladın kendileri için umut olduğunu belirterek, "İnşallah, çocuğumu alıp gideceğim." ifadelerini kullandı.

HDP'lilerin kendi çocuklarıyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadığını anımsatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Eylemimizde ikinci yıla girdik. Eylemimiz süresince 5 sefer evime gittim. Eylemimi bırakmayacağım. 17 annenin yüzü güldü. Allah'ın izniyle 18'inci ben olacağım. Her gelen çocuk bize güç veriyor, umutlarımız artıyor. İnşallah biz de diğer anneler gibi çocuklarımızı alacağız. Hiç bir anne ağlamasın. Hiç bir çocuk o dağa kalmasın. 7 sene oldu, çocuğumun hayatı dağda, mağaralarda, geçti."

-"Bizi görmezden geldiler"

Anneler olarak HDP il binası önünde eylem yaptıklarına işaret eden Mutlu, "Hayvan hakları var ama bu hak bizim için yok. 2 senedir buradayız.(HDP) Gelip bize bir açıklama yapmadı. Bizi görmezden geldiler. artık yeter herkes elini vicdanına koysun bizi görsünler." dedi.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Öğrünç ise çocuğunu HDP'den istediğini, evladını almadan il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

PKK ve HDP'yi lanetlediğini aktaran Öğrünç, "Çocuklarımızı bizden çalan partinin önündeyiz. Vekiller ön kapıdan giriyorlar arka kapıdan çıkıyorlar. Bize bir açıklama yapmıyorlar. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Onlarda biraz vicdan olsa gelip bize bir açıklama yaparlar." şeklinde konuştu.

5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran Öğrünç, şunları kaydetti:

"Yeter artık ben kuzuma, bebeğime hasretim. Onun yürüyüşüne, kokusuna hasretim. 5 yıldır oğlumdan haber almadım. Ailece onu özledik. Biraz merhamet, vicdan olsa babasını düşünsün. Babası, kardeşleri için çıkar gelir. Gelsin güvenlik güçlerimize teslim olsun. Orası, onun yeri değil. Onu korkutuyorlar, kandırıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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