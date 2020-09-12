Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 376'ncı gününe girdi.

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek oturma eylemi yapan anne Cennet Kabaklı, evlat nöbetinde bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Birçok anne ve babanın evlatlarının gelip teslim olduğunu ve bunun kendilerine bir umut ışığı yaktığını ifade eden Kabaklı, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. İnşallah benim oğlum da gelir. İnşallah bu HDP ve PKK da biter. Bundan sonra evlatlar bir daha dağa götürülmez, kaçırılmaz. Allah'tan tek dileğim budur. Evladımı istiyorum. Bu acıya son vermek istiyorum. İnşallah evladımı bırakırlar." dedi.

Şırnaklı kadınların terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği "Artık yeter" yürüyüşüne değinen Kabaklı, yürüyüşten ve kendilerine verilen destekten dolayı Şırnaklı kadınlara teşekkür etti.

Baba Celil Begdaş da oğlu Yusuf için katıldığı eylemin 376. gününe girdiklerini belirtti.

Şırnak'taki yürüyüşe değinen Begdaş, "Bütün Şırnak halkına ve bize destek veren herkese bütün aileler adına teşekkür ederim. Bize cesaret verdiler." şeklinde konuştu.

"Hiç kimse merak etmesin bütün çocuklar gelecek" diyen Begdaş, "Buradan kalkmayacağız. Evladımızın ya ölüsünü ya da dirisini almadan buradan gitmeyeceğiz. Hiçbir anne ve baba kendi evladından vazgeçmiyor. Emeğimiz boşa gitmedi, Allah bize destek verdi ve bizim çocuklarımız geldi. 16 kişi geldi sanki benim çocuğum gelmiş gibi sevindim. Çocuğumun peşini bırakmayacağım. Evladımızı istiyoruz, Allah'ın izniyle kazanacağız ve kazanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA