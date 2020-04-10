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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

10.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:38
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 221'nci gününe girdi.

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlu gittiğinden bu yana acılar içinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Demir, 5 yıldır oğlunun hasretiyle yaşadığını ifade etti.

Teröristlerin oğlunu silah zoruyla konuşturup kayıt altına aldıklarını kaydeden Demir, şöyle dedi:

"Oğlum çok merhametlidir, onu benden çalıp götürdüler. Oğlumu vermeyene kadar buradayım. Ben evladımı istiyorum insan evlat için düşmanının kapısına gidiyor. HDP oğlumu götürdü. Teröristler gelip oğlumu götürmedi HDP götürdü. Evladımı getirip geri versinler kendi çocuklarını göndersinler. Onların çocukları lüks hayat yaşıyor benim oğlum kuru ekmek bulamıyor, ne haldedir kim bilir."

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan ise, HDP'lilerin oğlunu kandırıp PKK'lı teröristlere teslim ettiğini söyledi.

HDP'nin Kürtlerin temsilcisi olmadığını belirten Arslan, şöyle dedi:

"Çocuğum küçüktü silah nedir bilmezdi. Oğlumu orada zorla tutuyorlar. Bizden ne istiyorlar? HDP'nin eliyle olmasa bu çocuklar nasıl dağa gider. HDP bizim temsilcimiz değildir. Burada doğru adresteyiz. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Oğlum korkma gel devlete, askere teslim ol hiç çekinme. 40 yıldır HDP virüsü Kürtlerin içindedir. Allah'ın izniyle HDP'nin virüsü ortadan kalkacak. 221 gündür buradayız, 221 sene de olsa Allah ömür verirse buradan kalkmayı düşünmüyoruz."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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