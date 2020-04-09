Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Aydın, Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti devam ediyor.

09.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:16
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 220'nci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Salim, 220 gündür eylemlerinin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Koronavirüse rağmen kalkmadık, evlatlarımıza kavuşmak için oturma eylemimize devam ediyoruz. Teslim olan çocuklar gördüm, çok sevindim. Ben de evladıma kavuşmak istiyorum. Hamza, oğlum senin için burda oturuyorum. Kardeşlerin, baban hepimiz seni çok özledik. Ben derdinden hasta oldum. HDP nasıl oğluma götürmüşse, getirsin. Oğlumu almadan buradan kalkmayacağım."

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Salim, "Hamza, oğlum gel, devletine teslim ol. Korkma gel. Hepimiz ailece seni bekliyoruz." dedi.

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın ise HDP aracığıyla çocuklarının kaçırıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Eylemimize devam ediyoruz. HDP milletvekilleri binaya girip çıkıyor. Bizi görmezden geliyorlar. Niye gelip çocuklarımızı PKK'dan istemiyorlar. Koronavirüs salgını var. Burada birimize bir şey olursa sorumlusu HDP'dir. Neden gelip bizim çocuklarımızı istemiyorsunuz. Eğer siz de biraz vicdan varsı gelip çocuklarımızı istersiniz. Hepimiz kararlıyız buradan bir yere gitmiyoruz."

"Artık aklınıza başınıza toplayın, sizi kullanıyorlar"

Çocuğuna teslim olması çağrısında bulunan Aydın, "Oğlum beni duyuyorsan, gel teslim ol. Oğlum onlar sizi mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Yöneticileri gidip sıcacık yataklarında yatıyorlar. Artık aklınıza başınıza toplayın, sizi kullanıyorlar. Gelin sıcak yuvanıza, annenize, babanıza dönün. Anne ve babanız dışında kimsenin size hayrı yok. Gelin teslim olun, bitsin artık bu hasretlik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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