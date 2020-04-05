Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

05.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:30
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 216'ncı gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, yaptığı açıklamada, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

-"Seni çok özledim"

HDP aracılığıyla oğlunun kaçırıldığını belirten Küçükdağ, "Oğlumu getirmeyene kadar buradan kesinlikle gitmeyeceğim. 216 gündür buradayım 500 yıl da geçse oğlumu almayana kadar buradan gitmeyeceğim." dedi.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için seslenen anne Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Oğlum o zalimlerin elinden kurtul artık gel ne olur. Onlar yalan söylüyorlar seni kandırıyorlar. Seni nasıl götürdüyse öyle de getirsinler. 6 senedir ne çektiğimizi bir Allah biliyor. Oğlum sesimi duyuyorsan beni görüyorsan gel. Fırsatını bulduğun an kaç gel oğlum, seni çok özledim. Sen benim ilk göz ağrımsın. Başımın üzerinde senin yerin var dön gel."

"Teslim ol bu hasretlik bitsin"

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, HDP aracığıyla çocuklarının kaçırıldığını söyledi.

Evlatlarını geri almak için eyleme başladıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"HDP bizi görmemezlikten geliyor. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa gönderdi. Ailelerini de kendi kapısında ölüme mahkum etti. Çocuklarımızı dağlarda aç sefil bırakıyorsunuz, ölüme mahkum ettiriyorsunuz. Eğer siz de biraz vicdan varsa gelin çocuklarımızı bu PKK'dan isteyin. Biz de evimize gidelim. Hiç bir yere gitmiyoruz. Çocuklarımızı HDP'den almadan gitmiyoruz."

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Aydın,"Oğlum beni görüyorsan duyuyorsan gel devletine teslim ol. Annen evde hasta, sen kaçırıldığından beri annen ilaç tedavisi görüyor. Eğer oğlum anneni, kardeşini düşünüyorsan devlete teslim ol. Bu hasretlik bitsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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